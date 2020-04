Kornwestheim „Meine Kameraden waren geschockt“

Kornwestheim - Schon seit dem 17. März befindet sich Daniel Franz wieder in Deutschland. Die Ausmaße, die die Corona-Pandemie in den USA annehmen würde, konnte er zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits erahnen. „Eigentlich wäre ich erst Mitte Mai zurück nach Deutschland gekommen, aber wegen der Krise hat das College vorzeitig geschlossen und alle Athleten durften verfrüht in ihre Heimat zurück reisen“, berichtet der 2,02 Meter große Basketballer, der am 4. April seinen 21. Geburtstag gefeiert hat. In den USA besucht er das Western Oklahoma State College, gelegen in der Stadt Altus im Südwesten des Bundesstaats.