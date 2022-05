Kornwestheim Meinungsaustausch am Morgen

Die Gewerbetreibenden wünschen sich unter anderem, dass die Innenstadt von mehr Kunden und Passanten besucht werden und dass sie sich dort wohlfühlen. Und dazu könne eine attraktivere Gestaltung der Innenstadt beitragen. Sie schlugen unter anderem vor, den Dienstagsmarkt vom Marktplatz vorm K auf den Holzgrundplatz in die Innenstadt zu verlegen – ein Vorschlag, der schon seit Jahren gemacht wird, aber bei Kunden und Händlern nicht gut ankommt. Aber auch das „Wir-Gefühl“ könnte in Kornwestheim gestärkt werden, sagten die Gewerbetreibenden bei Kaffee und Brezeln im K. Der Erste Bürgermeister Daniel Güthler nutzte die Chance des Businessfrühstücks, um sich bei den Gewerbetreibenden zu erkundigen, wie die vor drei Jahren erfolgte Umgestaltung der Bahnhofstraße angenommen wird. „Uns ist es wichtig, aus erster Hand zu erfahren, wie die Umbausituationen vor Ort wahrgenommen wird. Die Bewertungen helfen uns, künftige Maßnahmen besser zu planen“, sagte Güthler. Nach der Gesprächsrunde im K sollen die Diskussionsergebnisse mit in die offizielle Veranstaltung am 20. Juli 2022 einfließen.