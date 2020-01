Kornwestheim Mensch und Maschine: Wer beherrscht wen?

Start des neuen Programms mit rund 1700 Kursen, Vorträgen und Exkursionen ist am 17. Februar. Rund 60 Kurse und Veranstaltungen umfasst das Angebot zum Semesterthema „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz“. Neben dem Vortrag von Yogeshwar in Kornwestheim bietet die Schiller-Volkshochschule zum Beispiel das Live-Hacking-Event „Die Hacker kommen“ am 5. Mai im Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen an. Dabei präsentieren die Referenten in verteilten Rollen als Täter und Opfer vor Publikum klassische Attacken. Sie zeigen, wie leicht sich sensible Daten ausspionieren lassen. Gleichzeitig werden Empfehlungen gegeben, um eben solche Schäden zu vermeiden. Für den Yogeshwar-Vortrag in Kornwestheim und das Live-Hacking in Bietigheim bietet die VHS ein Kombiticket an.