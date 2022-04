Kornwestheim Mercedes beschädigt und davongefahren

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer hat am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr einen auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Leibnizstraße in Kornwestheim geparkten Mercedes beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Allerdings: Eine Zeugin hatte den Unfall beobachten. Es soll sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen weißen Lkw mit Anhänger gehandelt haben. Dieser soll von einem circa 35 bis 40 Jahre alten Fahrer gesteuert worden sein. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.