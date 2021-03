Kornwestheim - Ein Sachschaden von etwa 4000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht in der Bolzstraße in Kornwestheim. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Freitagmittag und Montagmorgen mit seinem Wagen vermutlich beim Ausparken gegen einen am Straßenrand abgestellten Mercedes. Bei dem Manöver beschädigte er die linke Seite des Fahrzeugs. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 zu melden.