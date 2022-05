Die Freiwillige Feuerwehr ist am Sonntag gegen 10.40 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften in die Lenbachstraße ausgerückt. In einer Garage hatte ein Mercedes zu qualmen begonnen. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Nachdem das Feuer gelöscht war, zogen die Helfer den Pkw mit einer Winde ins Freie. Die Garage und das angrenzende, unversehrte Wohnhaus wurden belüftet. Wie groß der Schaden am Fahrzeug ist, ist noch unklar.