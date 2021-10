Kornwestheim Messe für Auszubildende

Karen Wulff und Jasmin Holten sind derzeit im zweiten Lehrjahr zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement. Bisher hatten sie sich überlegt, nach der Ausbildung einen Handels- oder Wirtschaftsfachwirt zu machen. Nun stehen sie aber vor dem Stand der SBA Management School, die berufsbegleitende Studiengänge anbietet. „Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt“, sagt Jasmin Holten. Noch während der Ausbildung könnten die jungen Frauen dort ein Studium beginnen. Vorlesungen sind samstags, den Bachelor erreicht man dennoch schon nach drei Jahren. „Wie kann das denn funktionieren?“, fragt Holten am Stand nach. „Der Workload ist der gleiche wie bei einem Vollzeitstudium, aber man hat mehr Selbstlernphasen und Projekte“, erklärt Julia Weber von der SBA Management School. Der Vorteil sei, dass die Studenten immer in ihrem Betrieb sind – das ist zum Beispiel bei einem dualen Studium anders. So könne das Gelernte sofort angewendet werden. Karen Wulff und Jasmin Holten müssten sich aber schnell für so ein Studium entscheiden, denn sie haben beide ein Abitur und sind deshalb nur 2,5 Jahre in der Ausbildung.