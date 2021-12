Kornwestheim - Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Mittwochmorgen einen 17-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Jugendliche steht im Verdacht, am vorvergangenen Donnerstag, 16. Dezember, am Kornwestheimer Bahnhof in einer S-Bahn der Linie S 5 einen 16-jährigen Mitreisenden mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben.