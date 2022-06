Kornwestheim MGV feiert Ende Juli auf dem Marktplatz

Sein Schaukelbratenfest richtet der MGV Kornwestheim auch in diesem Jahr in Kooperation mit dem Restaurant Applaus auf dem Marktplatz aus. Das Terrain wird dem Verein dafür kostenlos zur Verfügung gestellt. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Im vergangenen Jahr hatte der Verein erstmals sein Traditionsfest vom Hirschgarten auf den Marktplatz verlegt. Grund dafür waren die Einschränkungen durch die Coronapandemie. Dem Verein kam der Umzug aber auch gelegen, weil er im Schatten des Kulturhauses K mit dem Gastronomen Ralph Wagner zusammenarbeiten kann und nicht mehr alles alleine stemmen muss.