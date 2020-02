Kornwestheim MH-plus lässt sich Millionen entgehen

Die Frist dafür lief am 31. Oktober 2012 aus, doch die MH-plus reichte die Unterlagen erst am 15. November ein. Als sich der hiesige Landesverband der Betriebskrankenkassen weigerte, die Summe zu überweisen, klagte die MH-plus gegen die Entscheidung – und ist nun vor dem Sozialgericht in Heilbronn unterlegen. „Bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt wäre es für die Klägerin ohne Weiteres möglich gewesen (. . .), die Kopien anspruchsbegründender Unterlagen beizufügen oder zumindest bis zum Fristablauf am 31. Oktober 2012 noch nachzureichen“, heißt es in der Pressemitteilung des Sozialgerichts, das damit ein großes Echo ausgelöst hat. „So einen Fall haben wir nicht so oft“, so die zuständige Richterin Claudia Toberer.