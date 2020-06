Kornwestheim Mieten: Kornwestheim bremst jetzt auch

Was besagen die drei Verordnungen?• Kappungsgrenzenverordnung: Immer dann, wenn ein Vermieter bei einem laufenden Mietvertrag auf die ortsübliche Vergleichsmiete anheben will, darf er das innerhalb von drei Jahren um maximal 15 Prozent tun. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) erlaubt eigentlich 20 Prozent, es wird in diesem Punkt aber durch die Kappungsgrenzenverordnung außer Kraft gesetzt. Aber: Die Verordnung gilt nicht, wenn der Vermieter Modernisierungsarbeiten hat durchführen lassen, deren Kosten er auf die Miete umlegen darf. Und auch wenn Staffelmieten vereinbart worden sind, greift die Kappungsgrenzenverordnung nicht.• Kündigungssperrfristverordnung: Wird eine vermietete Miet- zu einer Eigentumswohnung, dann dürfen die Mieter in Städten, in denen diese Verordnung gilt, statt drei nunmehr fünf Jahre in der Wohnung bleiben, sofern der neue Eigentümer über eine Kündigung nachdenkt. • Mietpreisbegrenzungsverordnung: Darin ist festgelegt, dass die Miete zu Beginn einer Vermietung die ortsübliche Vergleichsmiete um maximal zehn Prozent übersteigen darf. „Mietpreisbremse“ wird diese Verordnung umgangssprachlich genannt und sie gilt nur beim Neuabschluss eines Mietvertrages. Gleichwohl ist diese Verordnung für die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) von enormer Bedeutung, denn gerade bei Neuvertragsmieten seien die Steigerungen häufig am gravierendsten. Die Mietpreisbremse in der alten Form war vom Stuttgarter Landgericht für ungültig erklärt worden, weshalb sich das Land gezwungen sah, die Verordnung zu überarbeiten.