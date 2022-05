Kornwestheim Milben führen zu qualvollem Tod

Lesen Sie aus unserem Angebot: Fuchs war krank

Sogar von der Alb oder aus dem Schwarzwald machen sich Tiere auf den Weg, um einen neuen Lebensraum in der dicht besiedelten Region Stuttgart zu finden. Dass Jungfüchse von dannen ziehen, das sehe die Natur aber auch so vor, erläutert Härle. Mitunter würden sie von den Eltern „abgebissen“, damit sie endlich das Weite suchten.

Räude als Regulativ der Natur?

Die Räude sieht Härle letztlich auch als ein Regulativ der Natur, die Überpopulation in einem eng begrenzten Raum zu reduzieren. Sie tritt derzeit nicht nur in Kornwestheim auf, sondern beispielsweise auch in Remseck. Auch bei der Jagdaufsicht und im Veterinäramt sei man sich des Problems bewusst, heißt es aus dem Landratsamt. Man beobachte die Situation, sehe aber derzeit keinen Grund einzugreifen. Aber das ist ohnehin schwierig. Gegen die Fuchsräude gibt es – anders als bei der Tollwut – keine Impfungen. Menschen können sich übrigens anstecken. Die Grabmilben können vorübergehend einen Juckreiz auslösen. Die Symptome verschwinden in der Regel nach zwei Wochen von selbst, weil sich die Plagegeister auf der menschlichen Haut nicht vermehren können.

Die Hundehalter sollten ihre Tiere auf jeden Fall nunmehr an die Leine nehmen. Aber das sollten sie ohnehin viel häufiger tun, meint Jagdpächter Hans-Otto Härle – zum einen, damit sie das in den Feldern lebende Wild nicht aufscheuchen, zum anderen, um das, was die Landwirte anbauen, nicht zertrampeln. Und jetzt gibt’s noch einen Grund: die Fuchsräude.