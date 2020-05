Kornwestheim Millionenprojekt geht in finale Phase

Was macht die Arbeiten an der Bogenstraße besonders?

Üblicherweise wird bei einer Kanalsanierung in einer offenen Bauweise, also in einem gewöhnlichen Graben, gearbeitet. Das war auch im ersten Abschnitt am Eichenweg der Fall. In der Bogenstraße gibt es jedoch eine besondere Situation. Dort liegen die Leitungen recht tief und es gibt nur wenige Hausanschlüsse. Ein offener Graben würde dort einen gigantischen Aushub und vergleichsweise hohe Baukosten verursachen. Deshalb hat man sich bereits beim zweiten Bauabschnitt für das sogenannte Vortriebsverfahren entschieden. Das kommt nun auch im ersten Teil des dritten Abschnitts, also vom Tennisclub bis zur Allee Am Sportplatz/ Tellstraße, zum Tragen.

Wie muss man sich die Arbeitsweise vorstellen?

Für den unterirdischen Rohrvortrieb wurde ein sechs Meter tiefes, rundes Schachtbauwerk angelegt. Von dort arbeitet sich eine Maschine mit einem großen Bohrkopf vor, damit schließlich die neuen Stahlbetonrohre durchgepresst und somit verlegt werden. Die Sonntag Baugesellschaft mit Sitz in Rheinland-Pfalz, die sich auf den Vortrieb spezialisiert hat, ist in mehreren Schichten tätig. „Es sind bis zu 16 Mann gleichzeitig auf der Baustelle“, sagt Bauleiter Maximilian Vogt. Über den geschlossenen Vortrieb sollen ungefähr 400 Meter Leitungsstrecke geschafft werden.

Wann soll die Maßnahme fertig sein?

Das erste Teilstück soll bis Ende Juli abgeschlossen sein. Im August will man den Bereich zwischen Tellstraße und Karl-Joos-Straße in Angriff nehmen – dann in offener Bauweise. Das zweite Teilstück mit rund 110 Metern Leitungslänge soll bis zum Jahresende fertig werden. Bisher laufe alles nach Plan, heißt es von Seiten der Firma Sonntag. Das meist beständige Wetter der vergangenen Wochen mit nur wenig Regen spielte den Arbeitern in die Hände.

Wie teuer ist die Sanierung?

Die Stadtwerke beziffern die Baukosten für den dritten Abschnitt auf circa 3,3 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung hatte die Gesamtprojektkosten für den letzten Abschnitt auf 3,8 Millionen Euro geschätzt. Für alle drei Abschnitte zusammen sind Baukosten in Höhe von 8,2 Millionen Euro zu erwarten, teilt Wächter auf Nachfrage unserer Zeitung mit.