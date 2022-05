Kornwestheim Ministerin besucht Logistiker

Die Flächen

Nein, willkommene Gesprächspartner sind die Logistiker in den Rathäusern des Landes in der Regel nicht – insbesondere dann nicht, wenn sie sich um ein zu verkaufendes Grundstück bewerben. Lieber veräußert man seine Flächen an Dienstleistungs- oder Industrieunternehmen. Und dabei, sagt Timo Conrad, verursache ein Logistiker nicht zwangsläufig mehr Verkehr. Im Großraum Stuttgart, erläutert Andrea Marongiu, Geschäftsführer des Verbandes Spedition und Logistik, gibt es praktisch keine Flächen mehr für die Speditionen und Logistikbetriebe. Und dabei explodiere die Nachfrage, denn immer mehr Betriebe würden wieder zu einer Vorratshaltung unterm Dach eines Logistikers übergehen. „Die Industrie rückt vom just in time ab.“