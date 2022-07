Kornwestheim Mischküche für die Schüler

Die Konzepte haben interessante Namen: „Cook and Hold“ zum Beispiel, also die Ausgabe warmer Speisen, die in einer Zentralküche zubereitet und dann angeliefert werden. Oder „Cook and Freeze“, das Servieren zuvor tiefgekühlter Gerichte. Und da gibt es auch noch etwas, das sich ganz schlicht „Mischküche“ nennt. Eine solche soll der Schulcampus Ost bekommen. Es wird eines der größten und teuersten Bauprojekte der jüngsten Kornwestheimer Geschichte. In einigen Jahren sollen dort etwa 1500 Schülerinnen und Schüler an Grund-, Gemeinschafts- und Realschule unterrichtet – und ein ordentlicher Teil natürlich auch verpflegt – werden.