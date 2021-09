Kornwestheim Miste muss schnellstens umziehen

So weit, so unkompliziert. Denn derzeit muss der Bauer, der den Mist abholt, mit schwerem Gerät jedes Mal über den Hof, direkt an den Pferdeboxen vorbeifahren. Darüber freuen sich weder die Tiere noch der Boden. Für die Drehung des Misthaufens hat der Verein bereits angefangen, Spenden zu sammeln. Denn 50 000 Euro waren für die Drehung und Sanierung angesetzt – eine Summe, die der Reit- und Fahrverein nicht alleine stemmen kann. Doch es ist wieder etwas dazwischengekommen: Hinter dem Misthaufen steht eine große Linde. Die muss laut Umweltamt dort stehen bleiben. Und weil niemand weiß, wo die Wurzeln des Baums verlaufen, lässt man den Boden in diesem Bereich lieber in Ruhe. „Wir verstehen die Argumentation und wollen den Baum sowieso gerne erhalten“, sagt Spahr. Generell laufe die Zusammenarbeit mit den Ämtern in Sachen Misthaufen sehr gut, sagt die Vorsitzende.