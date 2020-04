Kornwestheim Misteln auf dem Golfplatz und im Stadtgarten

Die bei den Misteln so beliebten Pappeln zu pflanzen, das war über viele Jahren bei den Gärtnern beliebt. Der Grund: Sie wachsen besonders schnell. Wenn heutzutage noch Pappeln gepflanzt werden, dann, so empfiehlt Stadtgärtner Raff, heißt es von Beginn an einen genauen Blick darauf zu haben, ob sich kleine Keimblättchen der Misteln bilden, um sie dann gleich zu entfernen.