Gegen den führerscheinlosen Benninger bestand bereits eine Sperre für die Fahrerlaubnis, als er am 29. Oktober vergangenen Jahres gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto über die B 27 Richtung Bietigheim-Bissingen brauste. An der von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle Frankfurter Straße/Mäurach in Ludwigsburg wendete der Raser über eine durchgezogene Linie. Ein Streifenwagen, der ihm bis zur Ludwigsburger Feuerwache hinterher setzte, schätzte die Geschwindigkeit auf 170 bis 200 Stundenkilometer. Auf der Bietigheimer Straße musste eine Fußgängerin zur Seite springen, damit der Raser sie nicht erwischte. Mit mindestens 130 Sachen bog er in die Charlottenstraße am Marstallcenter ein, wo ein anderer Autofahrer nur mit einer Vollbremsung einen Unfall verhindern konnte.