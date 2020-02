Kornwestheim Mit Abraham Stuppenlauch geht’s los

Kornwestheim - Manchmal, erzählt Barbara Geib, habe sie schon mit sich ringen müssen, bevor sie sich wieder an ihren Rechner gesetzt habe, um Name für Name – von A wie Abele bis Z wie Zwing – in den alten Kirchenbüchern zu entziffern und im Computer zu erfassen. Aber sie hat durchgehalten – 13 Jahre und knapp 22 000 Namen lang. Nun liegt das Ergebnis vor, die 61-Jährige strahlt und ist – zu Recht – mächtig stolz auf ihre Fleißarbeit. Im Kornwestheimer Ortsfamilienbuch, das gedruckt 1200 Seiten umfassen würde, weshalb es nur in digitaler Form vorliegt, sind nahezu alle Personen aufgelistet, die zwischen den Jahren 1570 und 1900 im Flecken gelebt haben. Ach, nicht nur das: Barbara Geib hat auch Verbindungen zwischen den Personen hergestellt, Besonderheiten hervorgehoben, die Geburts- und Sterbeorte erfasst, und, und, und.