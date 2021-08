Kornwestheim Mit Coldplay in den Sommerabend

Sie lassen es zu Beginn – viele Besucherinnen und Besucher harren noch in der Schlange am Einlass aus – ruhig angehen. Mit langsamen Balladen startet Viva la vida in einen langen Abend mit drei Songblöcken. Die Zuschauer haben es sich auf den Bierbänken und an den Stehtischen bequem gemacht. Wegen der Musik von Coldplay sind vermutlich die wenigsten gekommen. Kornwestheim rockt – das ist auch heuer trotz des erstmalig erhobenen Eintritts der dienstägliche Treffpunkt der in den Sommerferien Daheimgebliebenen. Mit Cocktails, Bier und Sprudel und mit Musik feiern die Kornwestheim die Rückkehr der Normalität. 1000 Besucher dürfen auf den mit Sichtschutzgittern abgeschirmten Marktplatz. Wer keine Karte ergattert hat, der macht es sich hinter der Bühne am Seeufer, auf den Treppenstufen des Rathauses oder am Jubiläumsbrunnen bequem.