Kornwestheim Mit Comedian Harmonists und Grönemeyer

Eine beachtliche Leistung aller Beteiligten, denn lange durfte coronabedingt in den Schulen nicht einmal in der Klasse gesungen werden. Kein Wunder also, dass die jungen Choristen und ihre Dirigentin besonders von ihren Eltern und Geschwistern in den vorderen Reihen begeistert gefeiert wurden. Hinter Enrico Trummer als Dirigenten des Liederkranzes steht seine gesamte Familie aus Profimusikern. Seine Frau Michaela Harmann-Trummer bewies bei allen Gesangsbeiträgen des Abends auf dem bei Pianisten wenig geliebten E-Piano viel pianistisches Geschick und unauffällige Sensibilität für die Belange der großen und kleinen Choristen.