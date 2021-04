Kornwestheim Mit dem Hauptgewinn zum Tegernsee

Kornwestheim - Nach Advent ließ das Wetter so gar nicht anmuten, als der Lions Club Kornwestheim vergangene Woche den Hauptgewinn der weihnachtlichen Adventskalender-Aktion an die glückliche Gewinnerin übergab. Der strahlende Sonnenschein und die sommerlichen Temperaturen bereiteten dafür aber besonders Freude auf: Urlaub. Das passt gut – der Hauptgewinn der Adventskalender-Aktion, die der Lions Club im vergangenen Jahr zum zweiten Mal organisiert hatte, war ein Reisegutschein in Höhe von 1000 Euro. Gewonnen hat ihn Christa Litzenburger.