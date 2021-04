Kornwestheim Mit dem Hörer gegen die Einsamkeit

20 Namen stehen auf der Anrufliste

20 Senioren und Seniorinnen ruft Doris Eberhard immer wieder an, das ist ihre „Liste“. An diesem Nachmittags lacht sie ins Telefon, trotz dritter Welle ist die Stimmung heiter. „Hach, Brigitte, Brigitte, Brigitte“, sagt Doris Eberhard und grinst. Sie „quatscht“ mit Brigitte Armbruster, die 77-Jährige und sie verstehen sich gut. Brigitte Armbruster hat zwar Familie, aber nur wenige Verwandte wohnen in und um Kornwestheim. Sie lebt allein und freut sich über und auf die Gespräche mit Doris Eberhard. „Es ist schön, dass es den Besuchsdienst gibt“, sagt sie durchs Telefon. Dann spricht man über Autoreparaturen, über Impfungen – Doris Eberhard begleitet auch Ältere hierzu ins Robert-Bosch-Krankenhaus. Man lästert ein wenig spielerisch über Männer, wobei zwischenzeitlich Doris Eberhards Gatte Helmut, ebenfalls ein Urgestein der Kornwestheimer Malteser, ins Zimmer kommt und per breitem Grinsen kommentiert.