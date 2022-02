Kornwestheim Mit dem Rad nach Osten

Wobei Riga, das gibt er gerne zu, ein länger gehegter Traum ist. „Ich war in meinem Leben noch nie östlich von Berlin“, sagt er. Ihm schwebt vor, auf seiner Radtour die Kurische Nehrung zu besuchen – eine schmale Halbinsel, deren nördlicher Teil zu Litauen gehört. Die südlichen 46 Kilometer allerdings liegen vor der russischen Enklave Kaliningrad. Es bräuchte also ein separates Visum. Und das zu bekommen, ist dieser Tage nicht mehr so einfach. „Viel Gelegenheit zum Sightseeing wird es aber sowieso nicht geben“, sagt Lühning, der sich über diesen Teil der Route selbst noch nicht ganz im Klaren ist. Möglicherweise muss er sich weiter östlich halten.

Von Seattle nach San Diego geradelt

Für die Fahrt rechnet der Polizist mit einem Stundenschnitt von 20 Kilometern. „Das ist gut erreichbar, ich war auf anderen Touren nie langsamer“, sagt er. Lühning weiß, von was er spricht. Im Alter von elf Jahren ist er mit seinen Eltern nach Hamburg geradelt. „Das ging damals von Hotel Garni zu Pension“, erinnert er sich. Zwei Jahre später, 1984, ging es mit dem Rad, mit Zelt und Schlafsack über die Alpen bis zur Stiefelspitze Italiens. Und 1996 radelte Martin Lühning mit seinen Eltern an der Westküste der USA entlang, von Seattle bis nach San Diego. „Das war ein Highlight“, sagt er.

Irgendwann geriet das Fahrradfahren in den Hintergrund, es kam der Nachwuchs – neben Benjamin hat Lühning noch die elfjährige Tochter Maja –, außerdem absolvierte er eine Zusatzausbildung bei der Polizei. Dann aber, vor rund drei Jahren, ging es wieder los. „Unter anderem habe ich einen Kumpel aus Studienzeiten mit dem Fahrrad in Hamburg besucht.“ Mit einem Abstecher nach Leipzig kamen dabei in vier Tagen 900 Kilometer zusammen.

Abstand von der Familie

Und diese „Hummeln im Hintern“, wie Lühning selbst sagt, hat er sich bewahrt. Möglich wird die Tour ins Baltikum übrigens auch aufgrund einer familieninternen Regelung. Jedes Jahr dürfen sich sowohl Martin Lühning als auch seine Ehefrau eine Woche „frei“ nehmen. Das heißt: Jeweils ein Partner darf unternehmen, was er möchte, ohne den jeweils anderen, ohne die Kinder, ganz für sich. Er radelt, die Gattin widmet sich dem Reiten.

Nur: Eine Woche reicht vielleicht für die reine Fahrt. Ohne knallhartes Training vorab funktioniert es aber nicht. Wenn es das Wetter zulässt, ist Lühning in Richtung Nordosten unterwegs, in den Schwäbischen oder den Fränkischen Wald. „Auch bei uns im Remstal gibt es ideale Rennradbedingungen“, fügt er hinzu. In den Wintermonaten ist er aber eher zuhause unterwegs: Auf einem Smart-Trainer, das Hinterrad seines Gravelbikes auf einer Rolle. „Das fordert ganz schön, ich mache das an vier bis fünf Tagen in der Woche für ein bis zwei Stunden“, sagt Lühning.

Alternative noch nicht geplant

Viereinhalb Monate sind es noch bis zum Starttermin. „Über eine Alternativroute habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht“, bekräftigt er sein Vorhaben. Die Hotels sind zwar noch nicht gebucht, sehr wohl aber der Rückflug via Warschau. Mithilfe von Planungs-Apps könne man eine Ausweichstrecke aber sicher schnell finden. „Wenn alle Stricke reißen, beschäftige ich mich 14 Tage vorher damit“, sagt er – hofft aber, dass das nicht notwendig sein wird.

Verein, Sportgruppe und weitere Informationen

Verein

Der Verein 46Plus Down-Syndrom Stuttgart wurde 2003 gegründet, um rund um das Down-Syndrom zu informieren, um Vorurteile und Berührungsängste abzubauen und um Familien Mut zu machen. In Deutschland kommen jährlich etwa 1200 Kinder mit Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, zur Welt. „Trisomie 21 ist eine Genveränderung, aber keine Krankheit“, hebt der Verein auf seiner Internetseite hervor.

Sport

Das Sportprojekt FIT (das steht für Förderung, Inklusion, Training) ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Verein 46Plus und dem SV Kornwestheim. Hier trainieren Jugendliche mit und ohne geistige Beeinträchtigung miteinander. Aber auch Teilnahmen an Wettkämpfen sind das Ziel des Trainings, ebenso gibt es regelmäßig inklusive Fußballcamps in Kooperation mit dem VfB Stuttgart.

Information

Weitere Informationen über Verein, Angebot, Sportgruppe und auch Martin Lühnings Radtour finden sich online auf www.46plus.de.