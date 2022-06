Kornwestheim Mit dem VfB-Bus in die Hauptstadt

Wenn beim Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin plötzlich der Bus des VfB Stuttgart vorfährt, sorgt das für fragende Blicke. Mit dem silbernen Gefährt mit der riesigen „1893“ an den Seiten waren aber nicht die schwäbischen Kicker in die Bundeshauptstadt gereist. Der Bus, der normalerweise die zweite VfB-Mannschaft und die Jugendteams zu deren Auswärtspartien befördert, war besetzt mit Sportlerinnen und Sportlern des Vereins 46Plus Down-Syndrom Stuttgart. In der zurückliegenden Woche traten sie bei den National Games der Special Olympics im Hans-Braun-Stadion im Olympiapark an. Vier Goldmedaillen standen am Ende zu Buche, drei silberne und drei bronzene. „Alle haben ihr Bestes gegeben“, sagt Natja Stockhause. Die Sportbeauftragte des Vereins fungierte bei den Spielen als Cheftrainerin.