Kinder bis sechs Jahre können an diesem Angebot teilnehmen, sodass „die Kleinen von den Großen und auch andersherum lernen können“, heißt es von der Stadt Kornwestheim. Die Bewegungslandschaft werde so gestaltet, dass für alle Kinder, ob groß oder klein, etwas dabei sei und sich die Kinder so entsprechend ihres Entwicklungsstandes erproben können. „Gerade in Zeiten von Corona kann der Indoor-Spielplatz als kleine Flucht aus dem Alltag dienen, in welchem Kinder in einer lockeren Atmosphäre zusammen spielen und die Bewegungslandschaft begehen können.“