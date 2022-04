Kornwestheim Mit der Rikscha durch Kornwestheim

Der frische Fahrtwind kitzelt an der Nase, bei jeder Unebenheit wackelt es holprig, die Kurvenlage ist ungewohnt, aber je länger die Fahrt mit der E-Rikscha dauert, desto spaßiger ist es. Es fühlt sich ein wenig an wie „Wilde-Maus-Fahren“ auf dem Frühlingsfest – nur eben bei weitem nicht so wild und viel langsamer. Oder vielleicht auch wie eine Fahrt damals als Kind im Buggy. „Es war irgendwie wie im Kinderwagen. So habe ich mich gefühlt“, sagte eine ältere Dame lachend nach ihrer Probefahrt in der E-Rikscha.