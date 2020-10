Kornwestheim - Der Streit zwischen einem 55-jährigen Bauarbeiter und einem 38 Jahre alten Mercedes-Fahrer ist am Dienstagmorgen in der Max-Planck-Straße in Kornwestheim dermaßen eskaliert, dass der Bauarbeiter mit einer Schaufel auf das Auto des anderen einschlug. Wie die Polizei meldet, hatte der 38-Jährige gegen 8.30 Uhr wohl so geparkt, dass er die Arbeiten behinderte. Dies stieß dem Bauarbeiter sauer auf und er stellte ihn zur Rede. Schnell beleidigten sich die beiden Männer gegenseitig. Als der 38-Jährige davonfahren wollte, soll der Arbeiter eine Schaufel zur Hand genommen und derart auf das davonfahrende Fahrzeug eingeschlagen haben, dass Eindellungen am Dach entstanden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Beide Beteiligten müssen nun mit einer Anzeige rechnen.