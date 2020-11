Kornwestheim Mit drei Kindern eine Woche in Quarantäne

So formulierte die Frau ein zweiseitiges Schreiben und schickte dieses per E-Mail unter anderem an das Landratsamt, das Regierungspräsidium, das Büro von Ministerpräsident Wilfried Kretschmann und an das der Bundeskanzlerin.

Neben der Beschreibung ihrer Situation formulierte die Mutter mögliche Vorschläge, die Bedingungen der Quarantäne für Familien zu erleichtern. So schlägt sie unter anderem ein Recht für Kleinkinder vor, eine Stunde unter Aufsicht an der frischen Luft zu verbringen. Zudem regte sie eine Verkürzung der Quarantäne bei negativem Testergebnis an. Im Gartenstreit versuchte sie zu vermitteln. Ihr Vorschlag: Eine Nutzung mit Vorankündigung oder mit Vorlage von negativen Tests.

Bange ist der jungen Mutter vor allem mit Blick auf die nächsten Wochen. „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn es im Winter noch weitere Quarantänephasen für meine Kinder gibt“, sagt die Kornwestheimerin. Die Belastung für die vielen Familien, die sich an die amtlichen Vorgaben halten, sei kaum auszuhalten. „Für das ehrliche und richtige Verhalten sollte man doch eigentlich belohnt werden.“