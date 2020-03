Pattonville - Zu einem Einsatz mussten mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei am Dienstag gegen 17.15 Uhr in die John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville ausrücken. Ein 14-jähriger Jugendlicher war zunächst auf ein zwölf Jahre altes Mädchen und anschließend auf eine 46-jährige Frau losgegangen. Die Situation eskalierte. Mehrere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. Der Teenager stand mutmaßlich unter dem Eindruck eines psychischen Ausnahmezustands, teilt die Polizei mit.