Kornwestheim Mit etwas Improvisation durch die Krise

Vereine in der Pandemie - In der Vorweihnachtszeit haben die Kornwestheimer Landfrauen stets einen Termin, den sie rot im Kalender angestrichen haben: das Weihnachtsplätzchenbacken. Gemeinsam wirbeln die Damen normalerweise mit Schüsseln, Nudelholz, Rührgeräten und Ausstechern in der Küche und füllen etliche Keksdosen mit dem Frischgebackenen. Im vergangenen Jahr traf sich der Ortsverein in der Küche der Eugen-Bolz-Schule. Doch normal war auch in der zurückliegenden Weihnachtszeit nichts. „Wir sind froh, dass wir den Verkauf der Weihnachtsbrötchen auf den Märkten noch machen konnten. Das Backen sah aber ganz anders aus“, erzählt Ingrid Ergenzinger, Vorsitzende der Kornwestheimer Ortsgruppe.