Kornwestheim Mit Feuerlöscher herumgesprüht

Kornwestheim - Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim ist am frühen Montagabend gegen 17.30 Uhr zu einem Einsatz auf dem Salamander-Areal an der Stammheimer Straße gerufen worden. Dort hatte in Bau 8 die Brandmeldeanlage ausgelöst – wie sich herausstellte, zurecht. „Dort hat jemand im fünften Stock mit einem Feuerlöscher herumgesprüht“, berichtet der Feuerwehr-Pressesprecher Peter Schraud. Die Polizei ermittle in dem Fall bereits. Als sein eigener Funkmelder ansprang, war Schraud bereits vor Ort – er hatte geschäftlich in den Ausstellungsräumen eines ortsansässigen Bad- und Sanitärausstatters zu tun, die sich im selben Gebäudekomplex im Erdgeschoss befinden. Viel hatten die freiwilligen Helfer vor Ort allerdings nicht zu erledigen – obwohl laut Peter Schraud „dort jetzt wirklich viel Löschpulver herumliegt“.