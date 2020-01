Kornwestheim Mit Friedenscamps den Vogelhof retten?

Kornwestheim - Dass die Interessenten bei ihm Schlange stehen würden, davon war Erwin Holzbaur, der Vorsitzende des Schullandheimvereins, von Beginn an nicht ausgegangen. „Ruhe und Geduld sind angesagt“, sagt der Kornwestheimer. Mehrere Gruppierungen haben sich das Anwesen – drei Gebäude auf einem 2,5 Hektar großen Gelände im Biosphärengebiet, Kaufpreis rund 750 000 Euro – in den vergangenen Monaten angeschaut, erst jüngst hat ein Ehepaar aus Ehingen Interesse am Vogelhof bekundet. Holzbaur ist guter Dinge, dass das Schullandheim auf der Schwäbischen Alb, das in der Vergangenheit viele Kinder aus Kornwestheim besucht haben, das in den vergangenen Jahren von den Schulen aber kaum noch gebucht worden ist, in absehbarer Zeit verkauft werden kann – so wie es der Vorstand des Trägervereins auch beschlossen hat. Vom Verein für indianische Lebensweise wollen sich die Kornwestheimer dabei keinen Strich durch die Rechnung machen lassen.