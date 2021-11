Kornwestheim Mit gestohlenem Rad durchs Fenster

Kornwestheim - Ein Fahrrad war die Beute eines Einbrechers, der eine Wohnung in der Stotzstraße heimgesucht hatte. Am Samstagabend nach 18 Uhr oder am Sonntag bis 16 Uhr ist er über ein Fenster im ersten Obergeschoss ins Haus vorgedrungen. Weil ein Gerüst vorm Haus stand, war das leicht zu bewerkstelligen. Im Erdgeschoss entwendete er ein Fahrrad und stieg damit laut Polizei durch ein Fenster wieder aus dem Gebäude aus. Das Revier Kornwestheim bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 1 31 30.