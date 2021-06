Kornwestheim Mit Herzklopfen in die neue Saison

Kornwestheim - Herzklopfen: Das vermissen die Beschäftigten des K seit Beginn der Coronazeit. Das freudige Herzklopfen vor einer Veranstaltung, sowohl bei den Zuschauern, als auch bei den Künstlern auf der Bühne. Deshalb lautet das Motto der kommenden Spielsaison genauso: Herzklopfen. Oder in der langen Version: „Endlich wieder Herzklopfen – mein Rendezvous mit dem K“. Es ist der ideale Zeitpunkt, das neue Kulturprogramm vorzustellen, meint Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Die Inzidenzen gehen zurück, immer mehr Regeln werden gelockert. „Wir brennen dafür, jetzt wieder Kultur anzubieten“, so Keck. Das Team des K sei deshalb mit viel Zuversicht in die Planung der Spielsaison 2021/2022 gegangen.