Kornwestheim Mit Kneiple und Gesprächen zum guten Wir-Gefühl

Stadt im Grünen?

Gleichwohl gibt’s Kritik aus Pattonville und man sieht die Stadt im Grünen in Gefahr.

Pattonville ist und bleibt eine Stadt im Grünen. Sie sind dank der genialen Struktur von Pattonville von allen Ecken aus ganz schnell im Grünen.

Die Freiflächen rund um Pattonville verleiten Sie also nicht, die Bebauung auszuweiten?

Nein, in keinster Weise. Das Grün drumherum bleibt erhalten.

Pattonville ist also fertig?

Eine Stadt ist nie fertig. Wenn ich erinnern darf: Es gab im Jahr 2010 viele Demografieprognosen, die davon ausgegangen sind, dass im Jahr 2060 – übertrieben formuliert – der Letzte in Deutschland das Licht ausmacht. Davon sind wir weit entfernt. Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln.

Was macht das Projekt Arkansasstraße? Dort plant der Zweckverband zwei Mehrfamilienhäuser für Menschen mit niedrigem Einkommen.

Die Planungen laufen so wie besprochen und kommuniziert. Sowohl der Stadt Remseck als auch der Stadt Kornwestheim liegt sehr viel an Verlässlichkeit, Transparenz und Vertrauen.

Hätte man angesichts der Tatsache, dass Wohnraum fehlt, nicht schneller agieren müssen?

Solche Projekte brauchen ihre Zeit, derzeit laufen die Planungen im Hintergrund. Schnellschüsse können auch schiefgehen.

Wann zieht der erste Mieter ein?

Da möchte ich keine Zeitaussage treffen.

Ist der Zweckverband noch die richtige Form für die Verwaltung eines gemeinsamen Stadtteils von zwei Kommunen?

Was wäre die Alternative? In der Vergangenheit haben wir bewiesen, dass es eine gute Form der Zusammenarbeit zwischen Kornwestheim und Remseck ist, auch deshalb, weil wir Pattonville immer als Einheit betrachtet haben.

Wie gelingt es Ihnen, Pattonville in die Stadt Remseck zu integrieren? Es dürfte ja ohnehin schwierig sein, fünf – mit Pattonville sechs – Ortsteile zu einem Ganzen zusammenzuführen.

Die Vielfältigkeit ist genau das, was Remseck ausmacht. Wer nach Remseck ziehen will, findet die dörfliche Gemeinschaft beispielsweise in Hochdorf, die Urbanität findet er in Pattonville. Und wer fußläufig die Stadtbahn erreichen will, ist in Aldingen, Neckarrems oder Neckargröningen richtig. Der Stadtteil Hochberg hat seinen besonderen Charme, insbesondere durch seine jüdische Vergangenheit. Wir führen die Ortsteile zusammen, indem wir zum Beispiel die Realschule Remseck oder die erste verbindliche Ganztagsgrundschule Remsecks in Pattonville haben. Wer für seine Kinder diese Angebote nutzen will, der schickt sie nach Pattonville.

Der Öffentliche Personennahverkehr hat wegen der Coronapandemie massiv an Fahrgästen eingebüßt. Haben Sie Sorge, dass die Stadtbahn Remseck – Pattonville – Ludwigsburg noch einmal auf den Prüfstand gestellt wird?

Nein – auch deshalb nicht, weil die Bevölkerungszahlen steigen und es zudem in der Region an Ost-West-Verbindungen im Schienenbereich mangelt. Es hat keine Zukunft, dass der gesamte Schienenverkehr durch den Stuttgarter Hauptbahnhof geleitet wird. Ein guter ÖPNV muss uns etwas wert sein.

Gute Stadtgemeinschaft

Welche Themen stehen in Pattonville in den kommenden zwei Jahren im Mittelpunkt?

Uns ist es wichtig, Pattonville nach der Phase der Aufsiedelung in normales Fahrwasser zu überführen mit einer guten Stadtgemeinschaft, einem guten Wir-Gefühl.

Wie kriegt man das hin?

Indem man versucht, alle einzubinden. Wir haben mit den Nachbarschaftsgesprächen schon gute Beteiligungsformate, wir haben das ehrenamtlich betriebene Kneiple, wir haben das Jugendgelände, das Backhäusle. Wir sind schon auf einem guten Wege.

Müssen Sie als Remsecker OB Neid aus anderen Stadtteilen befürchten, dass Pattonville übervorteilt wird?

Wir achten sehr darauf, dass wir alle gleich gut behandeln, dass niemand zu kurz kommt. Das ist uns wirklich eine Handlungsmaxime.

In Kornwestheim ist es derzeit Thema, wie weit die Stadt noch wachsen soll – sowohl was die bebaute Fläche betrifft als auch die Einwohnerzahl. Hat sich Remseck Grenzen gesetzt?

Wir setzen uns keine Grenzen, sondern achten darauf, dass die Stadtgemeinschaft im Gleichgewicht ist, dass Weiterentwicklungen zu Remseck und seinen Einwohnerinnen und Einwohnern passt. Ich höre häufig Klagen von Familien, dass die erwachsen gewordenen Kinder keinen Wohnraum in Remseck finden. Wir wollen den Remseckerinnen und Remseckern eine Zukunft bieten. Wir haben für den Verkauf unserer Grundstücke ein Punktesystem entwickelt, für das auch eine Rolle spielt, wo die Bewerberinnen und Bewerber wohnen, wo sie arbeiten und ob und wie sie sich über ein Ehrenamt einbringen. Wenn wir neue Baugebiete ausweisen oder Wohnraum verwirklichen, wollen wir nicht die Ränder weiter aufsiedeln, sondern Arrondierungen schaffen – zum Beispiel mit dem Baugebiet östlich der Marbacher Straße oder Teil zwei und drei der Neuen Mitte.

Apropos Neue Mitte: Innenstädte tun sich schwer, die Coronapandemie verstärkt diesen Effekt eher noch. Und Sie wollen sich eine Innenstadt schaffen. Wie passt das zusammen?

Wir wollen, dass die große Kreisstadt Remseck am Neckar ein Zentrum bekommt. Ein Beispiel, warum uns das wichtig ist: Remseck hat bis auf den Rossmann in Pattonville am Kreisel Nord keinen Drogeriemarkt. Eine Mitte bietet uns neue Zukunftschancen, und zudem erhöhen wir die Freizeitqualität für die Remseckerinnen und Remsecker.

Wunsch nach dem Nordostring

Welche Rolle sehen Sie für Remseck in der Metropolregion Stuttgart?

Wenn Sie einen Reiseführer für die Region Stuttgart in die Hand nehmen, dann weist der gerade für diesen Bereich hier bei der Mündung von der Rems in den Neckar einen hohen Freizeitwert aus. Wir sind ein prosperierender Standort. Sie treffen am Neckarstrand und am Hechtkopf viele Menschen an, die aus der Region zu uns kommen, um hier ihre Freizeit zu verbringen. Ich bin jüngst einem Brautpaar begegnet, das aus Schwäbisch Gmünd kam und in Remseck Fotos gemacht hat, weil es bei uns so schön ist. Wir sind eine Perle in der Region Stuttgart.

Remseck schreibt rote Zahlen. Hat sich die Stadt mit dem Rathaus-Neubau, dem größten Bauprojekt in der Stadtgeschichte, übernommen?

Nein. Der Neubau war von langer Hand geplant. Wir haben dafür Kredite aufnehmen müssen, aber das ist bei Bauprojekten dieser Größenordnung völlig normal. Und was wäre die Alternative gewesen? Wir wären weiterhin dezentral aufgestellt, hätten in alte Gebäude investieren müssen und keine Zukunftsperspektive. Jetzt haben wir eine moderne, zentrale Verwaltung, eine Stadthalle und eine Bibliothek, die wir bisher nicht hatten, und ein nunmehr gut untergebrachtes Archiv. Außerdem haben wir uns zwei Mehrzweckräume geschaffen, einen Probenraum für die Musik treibenden Vereine, wir bekommen einen Marktplatz und haben die Ufer zugänglich gemacht: unendlich viele Wins.

Die Schwäche Ihrer Stadt sind die Gewerbesteuereinnahmen. Was planen Sie, um mehr Unternehmen nach Remseck zu locken?

Wir haben einen großen Schritt bei der Erweiterung des Gewerbegebiets Rainwiesen gemacht, auch das Gewerbegebiet Aldingen verträgt noch weitere Unternehmen.

Remseck wird mit der Westrandbrücke eine neue Neckarquerung bauen. Ist das nicht auch ein automatisches Nein zum Nordostring, der ja eine weitere Neckarbrücke benötigen würde?

Die Westrandbrücke ist in keinster Weise der Ersatz für den Nordostring, sondern für die jetzige Brücke hier vor unserem Rathaus. Mit der Westrandbrücke können wir unsere städtebaulichen Ziele – Stichwort Neue Mitte – verwirklichen. Der Nordostring hat eine ganz andere Funktion. In Kornwestheim gibt es mit dem Güterlogistikzentrum den großen Umschlagplatz von der Schiene auf die Straße. Die Lkw können über den Nordostring dann direkt ins Remstal auf die B 29 oder Richtung Neckartal. Und zudem hat der Nordostring die Funktion einer Umfahrung von Stuttgart. Damit wird der Ring um Stuttgart geschlossen.

Kornwestheim lehnt den Nordostring ab. Sehen Sie eine Kompromisslösung?

Das ist für mich das Landschaftsmodell der Gruppe um Rüdiger Stihl, die den Nordostring unter die Erde verlegen will. Und damit wird eines der Hauptargumente der Gegner entkräftet, die den Landschaftsverbrauch kritisieren.