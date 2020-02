Kornwestheim Mit Lasertechnik in die Zukunft?

Wie es aber zukunftsfähig halten? Wahmke weiß, dass Kino heute stärker als bisher Eventcharakter haben muss und er sieht den eingeschlagenen Weg des Autokinos hier als positiv an. Es gehe nicht nur um die neuesten Blockbuster, sondern auch um das „Gefühl“ Autokino. „Bei uns werden ältere Filme oder lange Filmnächte daher auch angenommen“, betont der Betreiber. Sondervorstellungen wie zuletzt „Pretty Woman“ am Valentinstag liefen gut, nennt er ein Beispiel. Und auch die Stadt will ihren Teil dazu beitragen, das Autokino zukunftssicher zu machen. Die Kornwestheimer Bevölkerung solle mit gezielter Werbung, etwa an Werbesäulen am Ortseingang oder auf der Homepage der Stadt, stärker einbezogen werden. Auch werde das Kulturmanagement der Stadt mit den Kinobetreibern Gespräche über mögliche Kooperationen führen, so die Oberbürgermeisterin.