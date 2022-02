Kornwestheim Mit Maske, aber ohne Kontrolle

Kornwestheim - Für die städtischen Einrichtungen gelten mit der neuen Corona-Verordnung, die in dieser Woche in Kraft getreten ist, neue Zugangsregelungen. 3G heißt es ab sofort bei Veranstaltungen im Kulturhaus K, in der Stadtbücherei und im Museum im Kleihues-Bau. Das heißt: Die Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder das Ergebnis eines maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltests vorlegen. PCR-Tests dürfen zwei Tage alt sein.