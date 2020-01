Kornwestheim Mit Musik gegen Depressionen

Auf dieser logistischen Basis – eigene Band, eigene Technik – fußt dann auch das Projekt „Screaming Silence“, was zu deutsch etwas „Schreiende Stille“ bedeutet. Sabuncuoglu, Pietzsch und Dag, der ebenfalls an Screaming Silence mitarbeitet, haben bereits einen Song aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht. „Das Lied setzt sich mit dem Thema Depressionen auseinander“, berichten sie. Um es bekannter zu machen und zu präsentieren, wollen die drei Freunde ein Musikvideo zu den Themen Depression und Suizid aufnehmen – teilweise in Zagreb in Kroatien – und veröffentlichen.