Kornwestheim Mit Nadeln gegen tierische Schmerzen

Berührungen am Bauch mag Inspiration nicht

„Am Bauch mag er das gar nicht“, sagt Laura Schmager. Sie ist selbstständige Bereiterin und betreut Inspiration seit acht Monaten, bildet ihn aus und stellt ihn auf Turnieren vor. Inspiration wehrt sich, sobald Mario Schambergers Hand seinen Bauch berühren will. Das große Tier springt ein paar Schritte nach links, dann nach rechts, Hauptsache weg vom Osteopathen. Der zuckt nicht, bringt sich nicht in Sicherheit, sondern stemmt sich mit vollem Körpereinsatz gegen das Tier. „Das gehört auch dazu“, weiß der 31-Jährige, „dass das Pferd sagt: bis hier hin und nicht weiter. Wir arbeiten schließlich an der Schmerzgrenze des Tiers.“ Insgesamt schlage sich Inspiration aber mittlerweile ganz gut. „Am Anfang war das nicht so witzig“, sagt der Kornwestheimer. Im April war er zum ersten Mal auf dem Hof nahe Schwaikheim, dann im Juni noch einmal und nun ist es für Inspiration die dritte Behandlung. Zu Beginn hatte der Wallach noch Probleme beim Galoppieren in Rechtswendungen und seine rechte Schulter war sehr fest. „Bei jeder Behandlung schaue ich mir das Pferd aber von Grund auf an“, sagt Mario Schamberger, „schon nach ein paar Wochen kann es da ganz neue Baustellen geben.“