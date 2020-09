Kornwestheim Mit neuen Betrieben die Einnahmen erhöhen

Die CDU hatte ja auch jüngst zu einem Ortstermin im Bahnhof eingeladen. Warum haben Sie sich gerade den Bahnhof zum Thema auserkoren? Dort scheint doch, wie der Bahnhofsmanager sagte, alles bestens zu laufen.

Der Bahnhof ist der Eingang in die Stadt – und zwar wesentlich markanter als viele Straßen. Hier bekommen die Reisenden den ersten Eindruck von Kornwestheim, und der muss deshalb passen. In Sachen Sauberkeit lässt sich da noch einiges machen, und ich hoffe, dass wir mit der Deutschen Bahn auf einen Nenner kommen, was eine Gestaltung durch Graffiti betrifft. Ich sehe unsere Aktion als Initialzündung für Verbesserungen im Bahnhof.

Ein Manko ist noch einmal deutlich geworden. Die Schusterbahn hält an einem Bahnsteig, an dem es keinen Aufzug gibt. Dann kann sie doch eigentlich auch gleich am Pbf vorbeifahren.

Das wollen wir nicht. Die Schusterbahn ist ein wichtiger ÖPNV-Baustein und zwar einer, der auch frequentiert wird. Und die Bahn hat einen historischen Bezug zu Salamander, für die sie ursprünglich eingerichtet wurde.

Die Experten sagen, dass man sich, will man auf das teure Überwerfungsbauwerk verzichten, entscheiden muss zwischen einem Halt im Pbf und bei Wüstenrot. Welchem Halt würden Sie den Vorzug geben?

Da würde ich auf jeden Fall den Halt am Pbf bevorzugen und für eine gute Busanbindung zu Wüstenrot sorgen. Der Halt bei Wüstenrot würde nahe am Ludwigsburger Bahnhof liegen, was die Planung schwierig macht.

Die CDU-Fraktion hat zweimal Niederlagen im Gemeinderat einstecken müssen – zum einen bei der Einführung von Tempo 40, das die CDU ablehnt, zum anderen bei der Frage, wie viel Prozent an bezahlbarem Wohnungen Investoren schaffen müssen, wenn sie neu bauen. Ist die CDU damit jetzt Opposition?

Nein, das sind zunächst einmal demokratische Entscheidungen, die wir akzeptieren, auch wenn wir sie für verkehrt halten. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass Tempo 40 nicht zum gewünschten Erfolg, nämlich einer Reduzierung des Lärms, führen wird, weil die Voraussetzung dafür ist, dass der Verkehr fließt. Aber wir haben häufig Stop-and-go in Kornwestheim. Und was mich wirklich ärgert: Man weiß heute schon, dass Verkehr in die Pflugfelder Straße verlagert wird, in eine Straße also, an der es eine Grundschule und einen Kindergarten gibt. Die einzige Ost-West-Verbindung durch unsere Stadt, von Pattonville zur Westrandstraße, ist künftig von vier verschiedenen Tempobeschränkungen betroffen. Das versteht doch kein Autofahrer mehr. Ich könnte mir eine Temporeduzierung gut für die Nachtstunden vorstellen, damit man besser schlafen kann. Die 30-Prozent-Quote im Wohnungsbau wird dazu führen, dass die Preise steigen werden – und zwar für diejenigen, die eine Wohnung kaufen oder mieten wollen. Die Bauträger werden für diese Mehrkosten nicht aufkommen, da bin ich mir sicher.

Gleichwohl erhöht sich doch die Zahl der eher preisgünstigen Wohnungen im Stadtgebiet.

Aber irgendwann läuft die Bindung aus, und dann werden auch die, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind, betroffen sein.

Welche Form der Bebauung stellen Sie sich für die neuen Wohngebiete am nördlichen Stadtrand vor?

Wichtig ist, dass die Stadt im Besitz aller Grundstücke ist und für die Bauplatzvergabe Kriterien entwickelt, bei denen es auch um soziale, städtebauliche und ökologische Aspekte geht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man die Parkierung in Gänze in mehrere große Tiefgaragen verlegt, sodass die Autos nahezu komplett aus dem Straßenbild verschwinden. Konzeptvergabe ist das Gebot der Stunde.

Treibt das die Baukosten nicht in die Höhe?

Mit Sicherheit. Aber es steigt auch die Lebens- und Wohnqualität und da würde ich mich für Letzteres entscheiden.

Dem städtischen Haushalt drohen wegen der Corona-Pandemie massive Einnahme-Ausfälle. Wie wird der Gemeinderat darauf reagieren?

Ich sehe bei den freiwilligen Aufgaben fast keine Luft mehr für Sparmaßnahmen. Die haben wir in den vergangenen Jahren durch den Prozess der Strategischen Steuerung ausgeschöpft. Ich sehe aber noch viel Luft nach oben bei der Generierung von Gewerbesteuern.

Will die CDU etwa die Gewerbesteuern erhöhen?

Das auf keinen Fall. Aber wir wollen, dass die Entwicklung des Gewerbegebiets Südwest zügig vorangetrieben wird und neue Unternehmen nach Kornwestheim geholt werden, um die Einnahmesituation zu verbessern. Zudem müssen wir im Wohnungsbau jedes Klientel bedienen, auch das, das den Haushalt durch Rückfluss an Einkommenssteuer stärkt.

Bis sich das erste Unternehmen im Gewerbegebiet Südwest ansiedelt und dann auch noch die ersten Gewerbesteuern abführt, ist aber hoffentlich ein Impfstoff gegen Corona gefunden worden.

Das ist, keine Frage, eine Investition in die Zukunft. Aber stellen Sie sich nur einmal vor, es würde ein Investor in der Größenordnung wie Wüstenrot kommen und wir hätten keine Flächen im Angebot. Das wäre ökonomisch ein Supergau.

Sind Sie eigentlich noch sicher, dass Wüstenrot nach der Corona-Krise den städtischen Haushalt mit seinen Gewerbesteuern füllen wird?

Da bin ich mir ganz sicher. Wüstenrot ist ein Finanzdienstleister, das wird eine Bank für Kornwestheim.

Aus Ihrer Fraktion kam der Vorschlag, den Vereinen vorübergehend die Gebühren für Sportplätze und -hallen zur Hälfte zu erlassen. Kann sich die Stadt angesichts der Ungewissheit über die finanzielle Entwicklung solche Geschenke leisten?

Ich sehe das als Fairness gegenüber den Vereinen, weil wir gleichzeitig auch nach mehreren Jahren der Beratung die Gebühren erhöht haben. Ich weiß, dass die Vereine das nicht so sehen. Aber die Anhebung der Gebühren wäre nicht so moderat ausgefallen, wenn wir die Entscheidung noch einmal vertagt hätten.

Das Bürgerhaus, das Sie für die alte Stadtbücherei im vergangenen Jahr ins Gespräch gebracht haben, haben Sie sich erst einmal abgeschminkt?

Abgeschminkt nicht, aber es gibt zurzeit wichtigere Aufgaben.

Welche Projekte werden ebenfalls zurückstehen müssen?

Alle Projekte, die mit hohen Investitionen verbunden sind. Wobei ich die Schulen und die Große Pflugfelder Brücke ausnehme. Da kommen wir um einen Neubau nicht mehr umhin. Das Projekt wird jedes Jahr teurer.

War’s übereilt, die Neuordnung der Schullandschaft auf den Weg zu bringen?

Nein, wir haben angesichts der Schülerzahlen keine andere Wahl. Wir haben uns für ein flexibles Modell entschieden, mit dem wir auf möglicherweise neue Vorgaben aus der Landespolitik gut reagieren können.

Grüne und SPD haben angedeutet, dass sie über eine Ausweitung der Schulsozialarbeit nachdenken. Dürfen Sie mit Unterstützung aus der CDU rechnen?

Dort, wo sie notwendig ist, sicherlich.

Es gibt zwei Dauerbrenner-Themen in Kornwestheim: die Zukunft der Innenstadt und die Pläne für den Nordostring. Was halten Sie von der Idee, die seit einigen Wochen diskutiert wird, die Bahnhofstraße tageweise zur Fußgängerzone zu machen?

Wir sollten die Sanierung der Güterbahnhofstraße zunächst einmal abwarten, bevor wir weitere Entscheidungen treffen. Und wir sollten nichts ohne die Zustimmung der Einzelhändler machen. Das sind diejenigen, die die Innenstadt beleben. Ich bin der Ansicht, dass wir auch zunächst eine andere Entscheidung treffen müssen: Ob und, wenn ja, wie geht’s weiter mit der Ravensburger Kinderwelt. Das muss zeitnah auf die Tagesordnung.

Als die Tunnelpläne für den Nordostring vorgestellt worden sind, haben Sie gesagt, dass Ihnen das zu wenig ist. Was muss man Kornwestheim noch bieten, damit es endlich Ja sagt?

Der Gemeinderat, besser gesagt die Grünen, die SPD und die Freien Wähler, haben mit der Grundsatzentscheidung, die Optionsfläche Ost IV als Erweiterung des Wohngebiets aus dem Flächennutzungsplan zu streichen, den Weg frei gemacht für diese Gedankenspiele. Jetzt ist das Feld frei und wir müssen uns der neuen Faktenlage stellen. Ich habe großen Respekt vor dem, was Dr. Stihl hier entwickelt und vorgelegt hat. Das sind die besten Pläne, die es je gegeben hat, aber sie haben trotzdem einige neuralgische Punkte – das Tunnelportal auf Kornwestheimer Gemarkung, die Be- und Entlüftung und die Verkehrsmenge, die Richtung Ludwigsburg läuft. Ein Denkanstoß ist dieser Plan auf jeden Fall.

Grundsätzlich stellen Sie die Idee einer Umgehungsstraße nicht infrage?

Wir denken nicht in Ideologien, wir wollen das Beste für die Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir ehrlich sind: Der einzige Grund, warum die Pläne für den Nordostring nicht weiterverfolgt werden, ist die Finanzierung. Sollte das Geld zur Verfügung stehen, dann wird’s brandgefährlich.

Die CDU wählt Ende des Jahres einen neuen Vorsitzenden. Wer ist Ihr Favorit?

Ich finde es schade, dass sich Angela Merkel so früh positioniert hat und keine Kretschmann-Gene in sich hat. Sie ist eine herausragende Krisenmanagerin und hat wirklich enorme Führungsqualitäten. Von den zur Wahl stehenden Kandidaten bin ich für Friedrich Merz, weil er große Wirtschaftskompetenz hat und Menschen einen kann. Ich glaube, genau darauf kommt es für die Zeit nach Corona an.