Kornwestheim Mit offenen Augen durch die Stadt

Die 1930 in Buchen im Odenwald geborene Künstlerin kam über Umwege nach Kornwestheim. Mit 19 trat sie eine Stelle als Haushälterin in Stuttgart an, arbeitete später bei Salamander und heiratete. Helena Möndel hat zwei Töchter, vier Enkel und fünf Urenkelinnen und Urenkel. 1981 entdeckte sie die Malerei und belegte Seminare und Weiterbildungen. Ihre Bilder wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt und ihre Arbeiten befinden sich sowohl in Privat- als auch in öffentlichem Besitz. In der Ausstellung im Haus der Musik zu sehen sind ihre Natur­abbildungen, umgesetzt in Aquarell, Acrylgemälden und Radierungen. Helena Möndel versprüht viel Energie, die man auch in ihren Werken wiederfindet. Ihre Inspiration bekommt sie daher, dass sie nicht nur das klar Ersichtliche wahrnimmt. Mit offenen Augen geht sie durch Kornwestheim: Radierungen vom Rathaus, der Galerie und vom Bahnhof, Arbeiten, die im Jahr 1994 entstanden, beeindrucken durch filigrane Linien, ohne grafisch zu wirken. Auch die Baustelle des Kornwestheimer Bahnhofs in den Jahren 1989 und 1990 wurde in Gemälden und einem effektvollen und sehr plastischem Materialbild eingefangen. Im Jahr 2002 entstanden ihre Acrylbilder auf Sandgrund, in denen sie die Auswirkungen des Sturms Lothar festhielt. Eines der Gemälde zeigt eindringlich die trostlose Schneise abgebrochener Bäume und fast zerbrechlich zart im Hintergrund einen Strommast.