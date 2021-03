Kornwestheim Mit Sturmhauben und Baseballschläger

Was sich vier Leute im Alter von 17 bis 21 Jahren in der Nähe des Kornwestheimer Jugendzentrums geleistet haben, sah vor dem Ludwigsburger Jugendgericht so aus, als hätten sie in einem Action-Thriller mitspielen wollen. Sie wollten Geld eintreiben, fuhren dazu mit zwei voll besetzten Autos vor und gingen, mit Sturmhauben maskiert und einen Baseballschläger zur Hand, auf einen 19-Jährigen los.