Kornwestheim Mit Udo auf dem roten Teppich

Bei den Filmpremieren, von denen hier die Rede ist, läuft der Film „Lindenberg! Mach dein Ding“, der das Leben des deutschen Musikers und Schriftstellers zeigt, vielleicht einem der letzten echten, klassischen Rockstars, die es in Deutschland gibt. Alexander M. Rümelin gehört zu den Drehbuchautoren und zeichnet für die Drehfassung verantwortlich. Was das mit Kornwestheim zu tun hat? Ganz einfach: Der 51-Jährige hat bis Mitte 20 in Kornwestheim gelebt und auch das Ernst-Sigle-Gymnasium besucht. Heute lebt und arbeitet der Drehbuchautor in Berlin. In seiner alten Heimatstadt ist er aber immer noch regelmäßig zu Gast. Eng befreundet ist Alexander Rümelin beispielsweise mit Familie Bartmann. Entsprechend setzte er die Bartmanns auf die Gästeliste, sie durften, wie auch Rümelins Bruder, mit in den VIP-Bereich und Udo Lindenberg die Hand schütteln – Jens Bartmann berichtet begeistert von der Kurzvisite in Hamburg und dem Erleben der großen weiten Filmwelt.