Kornwestheim Mit vier Promille den Hitlergruß gezeigt

Los ging der Ärger am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.40 Uhr alarmierte der Wirt einer Gaststätte am Bahnhofsvorplatz die Polizei, da ein Gast randalierte. Mehrere Streifenwagen rückten aus, vor Ort stellte die Beamten fest, dass es zwischen dem 56 Jahre alten Gastwirt und dem 31-jährigen Gast zu einem Streit gekommen war. Der Gast hatte sich auf das Sitzmobiliar gelegt und seine Füße auf einem Spielautomaten abgelegt, was der Wirt nicht akzeptieren wollte. Als der stark alkoholisierte 31-Jährige ruckartig aufstand, stieß er einen Tisch um. Anschließend nahm der Gast einen Holzstuhl und warf diesen in Richtung des Wirtes, ohne den Mann zu treffen. Der 56-Jährige suchte nun Schutz in einem Nebenraum und alarmierte die Polizei.