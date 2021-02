Kornwestheim Modische Maske

Auch die Reiter selbst haben sich in der Pandemie etwas einfallen lassen, um den Verein zusammenzuhalten: Ein Newsletter geht nun regelmäßig per E-Mail an die Mitglieder raus. Darin wurden nun die ersten Termine für das Jahr 2021 verkündet: Am 21. März soll der Reitertag stattfinden, das Late-Entry-Springturnier soll am 28. März folgen. Das große Pfingstturnier steigt dann am 22. und 23. Mai.