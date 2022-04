Kornwestheim Morgens um 7 ist die Welt nicht in Ordnung

Dem Vernehmen nach will die Stadt die Kürzung der Öffnungszeiten sukzessive einführen, um die Eltern nicht gleich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ab 2024 könnten die Kita-Türen dann aber morgens um 7 Uhr verschlossen bleiben. Allerdings: Das sind sie auch jetzt schon immer wieder, denn der Stadt Kornwestheim fehlt das Personal, um die mit den Eltern vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten einhalten zu können. Eltern aus dem Kinderhaus Karlstraße haben in einem Brief an die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik das Gebaren der Stadt kritisiert. Obgleich es für vier der sechs Gruppen eigentlich eine Betreuungszeit von zehneinhalb Stunden gibt, ist die zum Monatsbeginn auf siebeneinhalb Stunden reduziert worden – mit dem Hinweis darauf, dass man, falls es zu Erkrankungen beim Personal kommt, weiter streichen müsse. In dem Elternbrief heißt es nun: „Für unsere Kinder bedeutet dies eine ständige Veränderung der Betreuungssituation, dazu gestresste, ausgebrannte Eltern und fehlende altersgerechte Betreuung, wenn Eltern sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern und arbeiten müssen – sofern das überhaupt möglich ist.“ Die Erzieherinnen und Erzieher nehmen die Eltern in dem Schreiben ausdrücklich von der Kritik aus. Sie würden sich aufopferungsvoll für die Jungen und Mädchen einsetzen.

„Wir Eltern“, so steht es in dem Brief, „können diese immer weiter steigende Mehrbelastung nicht mehr schultern.“ Wer eine lange Betreuungszeit buche, der sei in der Regel auch beruflich stark eingespannt. Die Mütter und Väter fordern daher eine schnellstmögliche Rückkehr zur voll gebuchten Betreuungszeit, die dann auch eingehalten werden müssten. Und sie bitten darum, das Konzept zur Fachkräftegewinnung zu überdenken. „Das bisherige ist offensichtlich nicht ausreichend.“