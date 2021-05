Kornwestheim Morgens um acht war auch die zweite Brücke an Ort und Stelle

Kornwestheim - Sitzt, passt, wackelt nicht und hat auch keine Luft: Nach einer anstrengenden Nachtschicht ist auch die zweite Bahnbrücke an Ort und Stelle angekommen. Am Samstagmorgen um acht Uhr, berichtet Projektleiter Frank Nowaczyk, seien die Arbeiten abgeschlossen gewesen. Was nicht heißt, dass die Arbeiter anschließend in ein sonniges Wochenende gehen konnten: Nun wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die großen Lücken zwischen Bahndamm und Brücke wieder zu verfüllen und die Gleise zu verlegen. Am 7. Juni sollen die ersten Züge wieder zwischen Ludwigsburg und Kornwestheim rollen.