Kornwestheim Moschee soll Teil des Graffitos werden

Nun muss der Gemeinderat dem geplanten Graffito Ende März noch zustimmen. Der AUT hat den Entwurf jüngst abgesegnet – mit Gegenstimmen der FDP. „Wir können keinem der Entwürfe zustimmen, das ist uns zu bunt“, sagt Andreas Schantz. Hans Bartholomä (CDU) dagegen lobt die Entwürfe, hat aber eine Bitte: „Wir müssen darauf achten, dass die Unterführung sauber gehalten wird.“

Stadträte äußern ein paar Sorgen

Einige Stadträte machen sich bereits Sorgen, dass man sich an den bunten Wänden irgendwann sattgesehen hat. Bürgermeister Daniel Güthler kann sie beruhigen. Er erklärt, dass bei solchen Verträgen, wie er nun mit dem Studio Vierkant geschlossen wird, das Urheberrecht des Künstlers immer ausgeschlossen wird. „Wir haben die Möglichkeit, das Motiv zu wechseln“, sagt Güthler. Das Urheberrecht auszuschließen bringe außerdem einen Vorteil, wenn das Kunstwerk einmal beschmutzt und damit das Motiv leicht verändert werden sollte. Dann muss nicht wegen der Rechte des Künstlers umgehend gehandelt werden. Freilich wäre es aber schade, wenn das Graffito nach kürzester Zeit nicht mehr ansehnlich wäre. „Wir können mit einer Zwei-Komponenten-Schutzschicht arbeiten, dann dürfte da nichts passieren“, sagt Jan Ducks.

Das Graffiti-Projekt ist übrigens ein anderes als das an der neuen Eisenbahnüberführung an der Bahnhofstraße. Dort gab es im vergangenen Jahr Diskussionen, welches Motiv an die Innenwand gesprayt werden soll. Letztlich ging der Auftrag an den Künstler Jeroo. Mit dem Sprayen kann er aber erst anfangen, wenn die Brücke freigegeben ist.