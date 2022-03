Kornwestheim Motivation der Jugendfeuerwehr bleibt

Wir haben in unserer Feuerwehr keinen personellen Engpass, dies liegt aber auch mit daran, dass seit Gründung der Jugendfeuerwehr bis heute über 30 junge Männer und Frauen in die aktive Wehr übergetreten sind. Die Jugendabteilung bringt in jedem Ehrenamt die Mitglieder der Zukunft.